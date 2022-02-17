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Автор Владимир Васютченко

Лукашенко намерен совместно с Путиным решить вопрос признания ДНР и ЛНР

Мир

Вопрос признания Белоруссией ДНР и ЛНР предполагается решить совместно с РФ. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко намерен совместно с Путиным решить вопрос признания ДНР и ЛНР

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - цитирует пресс-служба главы Белоруссии ответ Лукашенко на вопрос о возможности признания Минском самопровозглашённых республик.

В минувший вторник, 15 февраля, Госдума приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты полагают, что признание самопровозглашённых республик позволит обеспечить защиту населения Донбасса от внешних угроз.

"Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке", — подчеркнул парламентарий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Москвой ДНР и ЛНР в Киеве сочтут выходом РФ из Минских соглашений. 

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин александр лукашенко
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