EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иммунолог рассказал, в какой одежде легче всего заразиться "омикроном"
Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз
США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана
Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут
Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе
Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"
Автор Игорь Рябов

США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп

Мир

В Госдепартаменте США заявили, что получили от России ответ по гарантиям безопасности, сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

В четверг, 17 февраля посол США в Москве Джон Салливан пробыл 15 минут в здании МИД РФ. Вероятно, там ему передали документ с реакцией России на ответ США по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как документ получит Вашингтон.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему США слабеют, и когда Украина помирится с Россией?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
сша сергей лавров
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Глава Пентагона заявил о наращивании сил РФ у границ Украины
Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой
Причину роста тарифов ЖКХ на 40% выяснит ФАС
Иммунолог рассказал, в какой одежде легче всего заразиться "омикроном"
Инфекционист объяснил, можно ли заболеть "омикроном" второй и третий раз
США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп
Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана
Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут
Глава МИД Британии не поверила в обострение обстановки в Донбассе
Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников