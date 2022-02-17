США получили от России ответ по гарантиям безопасности — Госдеп

В Госдепартаменте США заявили, что получили от России ответ по гарантиям безопасности, сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

В четверг, 17 февраля посол США в Москве Джон Салливан пробыл 15 минут в здании МИД РФ. Вероятно, там ему передали документ с реакцией России на ответ США по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как документ получит Вашингтон.

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