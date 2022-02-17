Посол США Салливан ушёл из здания МИД РФ через 15 минут

Посол США в Москве Джон Салливан посетил здание министерства иностранных дел России после того, как Москва сообщила о готовности ответа Вашингтону по гарантиям безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сегодня направит США документ с реакцией России на американский ответ по гарантиям безопасности. Он отметил, что Москва опубликует свой ответ через несколько часов после того, как документ получит Вашингтон.

Посол Салливан пробыл в здании внешнеполитического ведомства РФ около 15 минут, сообщило РИА Новости.

После Салливана МИД посетила посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект ответа РФ по гарантиям безопасности, который ему представил Лавров. Российский ответ Вашингтону и НАТО сформулирован на 10 страницах.

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