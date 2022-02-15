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Автор Владимир Васютченко

Лавров анонсировал публикацию реакции РФ на ответы США и НАТО по безопасности

Мир

Москва скоро опубликует свою реакцию на ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров анонсировал публикацию реакции РФ на ответы США и НАТО по безопасности

"Скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", — цитирует ТАСС заявление российского министра по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

В конце 2021 года РФ направила США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности и опубликовала их. По итогам обсуждения этих документов в ходе состоявшихся в январе 2022 года переговоров Вашингтон и альянс представили письменные ответы на российские предложения с просьбой не обнародовать их содержание. Впоследствии копии этих документов оказались в распоряжении испанской газеты El País. В Москве заявили о непричастности к утечке в прессу этих документов.

Накануне Лавров сообщил президенту РФ Владимиру Путину о завершении подготовки реакции РФ на ответы США и НАТО по безопасности. Российский ответ Вашингтону и альянсу сформулирован на 10 страницах.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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