Лукашенко: Запад должен признать свою ошибку с "вторжением" РФ на Украину

Запад должен признать свою ошибку, связанную с публикацией фейковых новостей по теме "вторжения" России на украинские регионы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он напомнил, что ранее в западных СМИ появилась информация о якобы точной дате вторжения РФ на Украину (16 февраля 2022 года). Однако, подчеркнул Лукашенко, предсказания США и их партнёров не сбылись, ведь вчерашний день прошёл без каких-либо военных действий.

"Вы обвиняли Россию, Белоруссию в том, что мы вторгнемся на Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчёмные. Признайте хотя бы это", — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Глава Белоруссии также обратил внимание на то, что западные военные и инструкторы находятся во многих странах мира, в том числе на Украине, в Польше, Латвии и Эстонии, но никто не обвиняет их в подготовке вооружённых конфликтов.

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