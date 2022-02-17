EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В США подняли на смех Столтенберга за заявления о "вторжении" России

Мир

Американцы обвинили генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в "раскачке ситуации" вокруг Украины. Нелестные комментарии посыпались на главу НАТО после заявления об "отсутствии деэскалации".

В США подняли на смех Столтенберга за заявления о "вторжении" России

Статью с цитатами из речи Столтенберга опубликовало американское издание The Wall Street Journal. Ироничные комментарии не заставили долго ждать, например:

"Что если было вторжение, но на него просто никто не пришёл? Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", — предположил под материалом JOSEPH FARGNOLI, SR.

Другие читатели призвали НАТО и власть США обратить внимание на внутренние проблемы, к примеру, озадачиться ситуацией на границе Мексики и Техаса, а также "толпами" непривитых людей от коронавируса.

"Скоро пойдут заголовки: Россия передвинула 1 танк на 200 метров вправо. Война неизбежна. Россия передвинула 1 танк на 200 метров левее. Война неизбежна. Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времён Второй мировой войны", — предположил пользователь под ником Mark Kofman.

Кроме того, комментаторы отметили, что готовность Запада "биться с Россией до последнего украинца" кажется весьма нечестной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

НАТО в шоке от российской мощи
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина йенс столтенберг
Новости
Политолог объяснил, почему США боятся начинать войну на Украине
В ДНР заявили об открытии ответного огня из-за обстрела со стороны ВСУ
Бастрыкин поручил проверить подмосковный детский центр, где избили ребёнка мясом
Смольный больше не будет помогать обманутым дольщикам
В США подняли на смех Столтенберга за заявления о "вторжении" России
Доктор Агапкин рассказал, как не пропустить ранние признаки деменции
Глава МОК тайно переговорил со сборной США об отмене награждения из-за Валиевой
В Европарламенте разразился скандал из-за "нацистского приветствия" депутата
Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника ОКР
Ситуация существенно обострилась: в ЛДНР заявили об обстрелах населённых пунктов
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.

На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская Василий Амирджанов День святого Валентина опять не угодил единороссам Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
В США подняли на смех Столтенберга за заявления о "вторжении" России
Доктор Агапкин рассказал, как не пропустить ранние признаки деменции
Глава МОК тайно переговорил со сборной США об отмене награждения из-за Валиевой
В Европарламенте разразился скандал из-за "нацистского приветствия" депутата
Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника ОКР
Ситуация существенно обострилась: в ЛДНР заявили об обстрелах населённых пунктов
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Диетолог Гинзбург раскрыл "чудесный эффект" от ежедневного употребления чеснока
Украинка приняла сразу три допинга ради 79-го места в лыжной гонке на ОИ-2022
Евродепутат от Эстонии: я бы не стал доверять разведке США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников