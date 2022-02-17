В США подняли на смех Столтенберга за заявления о "вторжении" России

Американцы обвинили генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в "раскачке ситуации" вокруг Украины. Нелестные комментарии посыпались на главу НАТО после заявления об "отсутствии деэскалации".

Статью с цитатами из речи Столтенберга опубликовало американское издание The Wall Street Journal. Ироничные комментарии не заставили долго ждать, например:

"Что если было вторжение, но на него просто никто не пришёл? Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", — предположил под материалом JOSEPH FARGNOLI, SR.

Другие читатели призвали НАТО и власть США обратить внимание на внутренние проблемы, к примеру, озадачиться ситуацией на границе Мексики и Техаса, а также "толпами" непривитых людей от коронавируса.

"Скоро пойдут заголовки: Россия передвинула 1 танк на 200 метров вправо. Война неизбежна. Россия передвинула 1 танк на 200 метров левее. Война неизбежна. Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времён Второй мировой войны", — предположил пользователь под ником Mark Kofman.

Кроме того, комментаторы отметили, что готовность Запада "биться с Россией до последнего украинца" кажется весьма нечестной.

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