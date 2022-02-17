EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Столтенберг объявил о новом НАТОвском плане "усиления Европы"

Мир

Руководство Североатлантического альянса рассматривает возможности усиления своего "сдерживающего и оборонительного” присутствия в странах ЕС, включая создание новых боевых групп в Восточной Европе.

Столтенберг объявил о новом НАТОвском плане "усиления Европы"

Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров обороны стран-участниц военного блока. Во время общения с журналистами он посетовал, что "применение силы” теперь является "новой нормой в Европе".

"Министры решили разработать варианты дальнейшего укрепления сдерживания и обороны НАТО”, -сказал Столтенберг, добавив, что это включает в себя "создание новых боевых групп НАТО в центральной, восточной и Юго-Восточной Европе”.

По словам генсека НАТО, Франция уже вызвалась "возглавить такую боевую группу в Румынии”.

Виновником дальнейшего наращивания военной мощи альянса в Европе чиновник назначил Россию, чьё продолжающееся противостояние с Западом — он это особо подчеркнул — сосредоточенное вокруг Украины, "уже продемонстрировало, что мир сталкивается с кризисом в европейской безопасности”.

"Москва ясно дала понять, что готова оспорить основополагающие принципы, которые десятилетиями лежали в основе нашей безопасности. И сделать это с применением силы, — заявил Столтенберг. — Я с сожалением должен сказать, что это новая норма в Европе”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг проводит пресс-конференцию
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато европа йенс столтенберг
Новости
Столтенберг объявил о новом НАТОвском плане "усиления Европы"
США эвакуируют из Киева резидентуру ЦРУ
Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать
Госдеп США не согласился со словами Путина о геноциде в Донбассе
Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"
Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19
The Telegraph: Путин победил Запад в геополитической борьбе
Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева
Призёры из России и Украины обнялись после турнира по лыжной акробатике
США готовят санкции против окружения Путина из-за Навального*
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что многие страны столкнулись с периодом первой мировой гибридной войны, которая ведётся с помощью скрытых операций.

На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская Василий Амирджанов День святого Валентина опять не угодил единороссам Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
Мир. Новости мира
Над киевским Майданом ночью звучал гимн СССР
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Экономика и бизнес
Европу предупредили: названы последствия отказа ЕС от российского газа
Последние материалы
Почему не удаётся забеременеть: гинеколог назвала основные причины
Британия опасается, что её радикалы поедут на Украину учиться убивать
Политолог: Швеция стала разменной монетой в конфликте США и РФ
Госдеп США не согласился со словами Путина о геноциде в Донбассе
Врач объяснила, что делать, если до вас добрался "омикрон"
Психолог Ланг: приём психиатра нужен даже бессимптомно переболевшим COVID-19
The Telegraph: Путин победил Запад в геополитической борьбе
Стало известно, какие препараты ещё принимала Камила Валиева
Призёры из России и Украины обнялись после турнира по лыжной акробатике
США готовят санкции против окружения Путина из-за Навального*
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников