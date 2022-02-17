Столтенберг объявил о новом НАТОвском плане "усиления Европы"

Руководство Североатлантического альянса рассматривает возможности усиления своего "сдерживающего и оборонительного” присутствия в странах ЕС, включая создание новых боевых групп в Восточной Европе.

Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров обороны стран-участниц военного блока. Во время общения с журналистами он посетовал, что "применение силы” теперь является "новой нормой в Европе".

"Министры решили разработать варианты дальнейшего укрепления сдерживания и обороны НАТО”, -сказал Столтенберг, добавив, что это включает в себя "создание новых боевых групп НАТО в центральной, восточной и Юго-Восточной Европе”.

По словам генсека НАТО, Франция уже вызвалась "возглавить такую боевую группу в Румынии”.

Виновником дальнейшего наращивания военной мощи альянса в Европе чиновник назначил Россию, чьё продолжающееся противостояние с Западом — он это особо подчеркнул — сосредоточенное вокруг Украины, "уже продемонстрировало, что мир сталкивается с кризисом в европейской безопасности”.

"Москва ясно дала понять, что готова оспорить основополагающие принципы, которые десятилетиями лежали в основе нашей безопасности. И сделать это с применением силы, — заявил Столтенберг. — Я с сожалением должен сказать, что это новая норма в Европе”.

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