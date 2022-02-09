Китай: НАТО - пережиток холодной войны и его пора распускать

Представительство Китая в ЕС заявило, что НАТО является "пережитком холодной войны, который по какой-то причине продолжает расти, хотя сама война закончилась три десятилетия назад".

По мнению китайцев, такой подход военного блока, возглавляемого США, "не способствует глобальной безопасности и стабильности".

"Китай считает, что региональная безопасность не должна обеспечиваться путем укрепления или расширения военных блоков. НАТО должно отказаться от менталитета холодной войны и идеологической предвзятости и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы делать больше для укрепления взаимного доверия. Продолжающиеся попытки экспансии НАТО нарушают суверенитет стран, их планы мирного развития, а также их историю и культуру", — говорится в заявлении представительства Пекина в Европе.

Таким образом китайские дипломаты, по сути, повторяли основные моменты совместного заявления, сделанного Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на прошлой неделе.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Пекин и Москву за попытку "лишить суверенные нации права принимать свои собственные решения".

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