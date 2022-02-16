Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала доказательств того, что Британия не готовится напасть на Россию. По её мнению, очевидно, что РФ не вела никакой подготовки к вторжению на Украину, однако другим странам следует объясниться.
"Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Чёрное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", — передаёт РИА Новости её слова.
Дипломат попросила доказательств у министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.
"Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что западные СМИ распространяли фейки и дезинформацию, рассчитывая на начало войны с Украиной. По словам дипломата, они до сих пор ждут "вторжения" российских войск на украинские территории.
В июне 2021 года британский эсминец HMS Defender сделал попытку войти в территориальные воды России у мыса Фиолент в Крыму. Действия корабля угрожали безопасности навигации, из-за чего было объявлено требование покинуть акваторию. На перехват направились силы Черноморского флота, погранслужбы ФСБ и авиация. По сообщению источников в минобороны, угроза со стороны "Дефендера" была устранена.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно" на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.