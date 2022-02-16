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Автор Елена Федорова

Захарова обратилась к Трасс: докажите, что Британия не готовится напасть на РФ

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала доказательств того, что Британия не готовится напасть на Россию. По её мнению, очевидно, что РФ не вела никакой подготовки к вторжению на Украину, однако другим странам следует объясниться.

Захарова обратилась к Трасс: докажите, что Британия не готовится напасть на РФ

"Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Чёрное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", — передаёт РИА Новости её слова.

Дипломат попросила доказательств у министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что западные СМИ распространяли фейки и дезинформацию, рассчитывая на начало войны с Украиной. По словам дипломата, они до сих пор ждут "вторжения" российских войск на украинские территории.

В июне 2021 года британский эсминец HMS Defender сделал попытку войти в территориальные воды России у мыса Фиолент в Крыму. Действия корабля угрожали безопасности навигации, из-за чего было объявлено требование покинуть акваторию. На перехват направились силы Черноморского флота, погранслужбы ФСБ и авиация. По сообщению источников в минобороны, угроза со стороны "Дефендера" была устранена.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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