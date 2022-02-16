Британская газета Mirror о "нападении" России: путинский дедлайн на 3 ночи истёк

Британская газета Mirror выпустила новую статью, в которой признала, что вторжения России на Украину не состоялось. Западные СМИ предсказывали, что нападение российских войск свершится ночью 16 февраля.

"Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на 3 ночи" истёк", — сообщило издание.

Ранее стало известно, что британский таблоид The Sun отредактировал нашумевшую статью о дне и часе "вторжения" российских войск на территорию Незалежной. Теперь в материале говорится, что ночь на границе с Украиной прошла без происшествий. Как отмечает издание, несмотря на то что Россия не "напала" на украинскую сторону этой ночью, ситуация остаётся "напряжённой".

Последнее время Запад постоянно обвинял Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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