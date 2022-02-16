МИД РФ: западные СМИ делали всё, чтобы "война" с Украиной состоялась

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ распространяли фейки и дезинформацию, рассчитывая на начало войны с Украиной. По словам дипломата, они до сих пор ждут "вторжения" российских войск на украинские территории.

"Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела… К сожалению для многих западных СМИ, война опять не состоялась… Да, они пытались сделать всё, чтобы она состоялась… Но они не унывают, они продолжают её ждать с упорством, достойным лучшего применения", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее британская газета Mirror выпустила новую статью, в которой признала, что вторжения России на Украину не состоялось.

Последнее время Запад постоянно обвинял Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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