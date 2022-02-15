Ургант заявил, что "войну" с Украиной нужно перенести из-за Валиевой

Телеведущий Иван Ургант заявил, что войну России и Украины, начало которой Запад предсказал на 16 февраля, необходимо перенести, ведь в эти дни российская фигуристка Камила Валиева будет выступать на Олимпийских играх в Пекине.

"А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты", — иронично высказался он в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

Ранее Давид Арахамия, лидер правящей фракции "Слуга народа" в украинской Верховной Раде, заявил: есть 99,9 процента вероятность того, что вторжение России на Украину не состоится в обозримом будущем.

Запад постоянно обвиняет Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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