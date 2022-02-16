Daily Mail: Запад рискует вызвать гнев Путина, стягивая войска к границам России

Британская газета Daily Mail сообщила, что Запад планирует направить на восток дополнительные силы НАТО, игнорируя требования Москвы по гарантиям безопасности. Автор статьи Дэвид Эйверри пишет, что подобные действия могут вызвать гнев у российского лидера Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Сегодня министры обороны стран Запада встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению Восточной Европы дополнительными войсками НАТО, несмотря на очевидную готовность России уйти с границы с Украиной, говорится в статье.

"Есть опасения, что эти планы разозлят президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, Москва заявила, что не хочет войны на Украине", — заметил Эйверри.

Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений с требованием прекратить расширение Североатлантического альянса на восток и создание военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предлагается отказаться от включения Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен