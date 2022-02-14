МИД РФ завершил подготовку проекта реакции Москвы на письменные ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
"Он сформулирован на 10 страницах", — цитирует РИА Новости ответ Лаврова на вопрос Путина о проекте ответа на письма США и НАТО.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ответ РФ по гарантиям безопасности будет доведён до Вашингтона и альянса в ближайшее время.
РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности в декабре прошлого года. По итогам их обсуждения в ходе переговоров США и альянс письменно ответили РФ на её предложения.
По словам Лаврова, эти ответы были изучены в межведомственном формате. Глава российского МИД отметил, что ответ Вашингтона интересовал РФ в первую очередь из-за его "главной роли в решении этих вопросов в западном лагере". Как заявил Лавров, США отреагировали отрицательно по трём главным для Москвы проблемам: нерасширению НАТО, отказу от размещения угрожающих РФ ударных вооружений и возвращению военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.
"По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может", - приводит слова министра ТАСС.
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