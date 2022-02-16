В Германии заявили о риске холодной войны в Европе из-за Венгрии и Польши

Автор немецкого издания Focus Ханс-Юрген Мориц сообщил, что в скором будущем в Европе может начаться холодная война. Причиной послужит поведение властей Польши и Венгрии, добавил журналист.

"Этот вердикт (суда по верховенству законов ЕС. — Прим. ред.) станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнёрами по ЕС", — предостерёг Мориц.

По его словам, Варшава и Будапешт применяют агрессивную риторику, когда говорят о Евросоюзе. В качестве примера публицист привёл заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "Джихаде" объединения. Также журналист указал на предупреждения о риске мировой войны главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Ранее Орбан подчеркнул, что Венгрия ставит национальное право выше норм ЕС. Если страны-союзницы не воспримут позицию Будапешта, "мы не сможем продолжать идти по общему пути", сказал премьер-министр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен