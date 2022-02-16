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Автор Евгения Васильева

В Германии заявили о риске холодной войны в Европе из-за Венгрии и Польши

Мир

Автор немецкого издания Focus Ханс-Юрген Мориц сообщил, что в скором будущем в Европе может начаться холодная война. Причиной послужит поведение властей Польши и Венгрии, добавил журналист.

В Германии заявили о риске холодной войны в Европе из-за Венгрии и Польши

"Этот вердикт (суда по верховенству законов ЕС. — Прим. ред.) станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнёрами по ЕС", — предостерёг Мориц.

По его словам, Варшава и Будапешт применяют агрессивную риторику, когда говорят о Евросоюзе. В качестве примера публицист привёл заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "Джихаде" объединения. Также журналист указал на предупреждения о риске мировой войны главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Ранее Орбан подчеркнул, что Венгрия ставит национальное право выше норм ЕС. Если страны-союзницы не воспримут позицию Будапешта, "мы не сможем продолжать идти по общему пути", сказал премьер-министр.

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Холодная Война за 30 минут.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы европа польша венгрия евросоюз виктор орбан матеуш моравецкий
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