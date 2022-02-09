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Автор Евгения Васильева

Захарова рассказала об экзистенциальном кризисе в США и Европе

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные страны страдают из-за экзистенциального кризиса. В качестве примера дипломат привела культуру отмены и репрессивные механизмы на территории этих государств.

Захарова рассказала об экзистенциальном кризисе в США и Европе

"Вы же видите, что творится внутри США и западного мира: столкновение идеологий, но уже не с внешними представителями, как во времена холодной войны, а внутри этих стран. Когда это уже не просто демократическая борьба двух партий или трёх партий, а это экзистенциальный кризис политический этих систем изнутри", — отметила Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

По словам дипломата, в США и Европе можно заметить культуру отмены и "отторжение" людей из общества. Как подчеркнула российский политик, в таких странах власть занимается репрессиями, чтобы справиться с конкурентами.

Ранее Захарова призвала Киев прекратить слепо выполнять рекомендации военно-политического блока НАТО. По мнению представителя МИД РФ, подобное поведение является "путём с обрыва".

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ЗАХАРОВА об Украине и США, внешней политике МИДа, Ленине, Сталине, и о том, что делать с либералами
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато европа украина мария захарова
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