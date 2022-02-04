Власти РФ надеются, что Украина когда-нибудь перестанет слепо выполнять инструкции, предоставляемые НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она назвала следование советам Североатлантического альянса "путём с обрыва", передаёт РИА Новости. Захарова считает, что Киев должен найти собственный путь решения различных внутренних и внешних проблем.
"Рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва", — сказала дипломат.
Официальный представитель МИД РФ также порекомендовала Киеву начать полноценный диалог с Донецком и Луганском, чтобы найти точки соприкосновения и впоследствии разрешить конфликтную ситуацию с помощью мирных методов.
В 2019 году Украина закрепила стратегический курс в НАТО. Летом 2020-го Североатлантический альянс предоставил стране статус партнёра с расширенным возможностями, однако он никак не повлияет на окончательное решение о членстве Украины в военном блоке.
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