В целях патриотического воспитания детям из Нижнего Тагила показали автозак

В Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада №135 решили организовать экскурсию в автозак, сообщает издание "Подъём".

Директор воспитательного учреждения Елена Баева отметила, что инициатива — часть плана по патриотическому воспитанию. При этом она не смогла ответить на вопрос, почему детям не показали полицейскую машину.

Уточняется, что во время экскурсии ребята примерили каски и бронежилеты, а также смогли посмотреть на пистолеты.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой обязать детские сады возвращать деньги родителям за те дни, когда ребёнок не приходил в учреждение из-за болезни.

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