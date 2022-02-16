В Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада №135 решили организовать экскурсию в автозак, сообщает издание "Подъём".
Директор воспитательного учреждения Елена Баева отметила, что инициатива — часть плана по патриотическому воспитанию. При этом она не смогла ответить на вопрос, почему детям не показали полицейскую машину.
Уточняется, что во время экскурсии ребята примерили каски и бронежилеты, а также смогли посмотреть на пистолеты.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой обязать детские сады возвращать деньги родителям за те дни, когда ребёнок не приходил в учреждение из-за болезни.
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