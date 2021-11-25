Фёдоров: детсады должны возвращать деньги родителям за пропуски из-за болезни

С инициативой обязать детские сады возвращать деньги родителям за те дни, когда ребёнок не приходил в учреждение из-за болезни, выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его словам, родители вынуждены платить за пропущенные занятия "впустую".

Как отметил депутат, в договоре с дошкольным учреждением не всегда предусмотрен возврат средств за пропуски по уважительной причине.

"Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части определения обязанности дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги на платной основе, производить возврат средств из расчёта периода, пропущенного ребёнком в возрасте до семи лет включительно по причине болезни, подтверждённой больничным листом", — цитирует обращение депутата на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова RT.

Фёдоров отметил: согласно поправкам в законодательство, с начала сентября родитель, независимо от продолжительности стажа, имеет право на 100-процентную выплату по больничному листу. Но такой меры не предусмотрено в отношении детских учреждений.

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