Как работает Кремль на фоне слухов о "вторжении" на Украину, рассказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, изменилась ли работа Кремля на фоне слухов о якобы готовящемся вторжении РФ на украинские регионы.

По его словам, сотрудники администрации президента Владимира Путина не коррелируют свою работу, основываясь на сообщениях западной прессы по поводу возможного нападения, передаёт РИА Новости.

"Ночь прошла в штатном режиме, как и положено, спокойно спали. Утром спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", — сказал Песков.

Он также добавил, что ночью Кремль не контактировал с представителями иностранных государств по поводу фейковых материалов Запада о российском "вторжении".

Ранее журналисты издания The Sun опубликовали статью, в которой назвали 16 февраля 2022 года датой "нападения" РФ на Украину. Позже материал изменили, уточнив, что ночь прошла спокойно, однако напряжённость всё ещё сохраняется.

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