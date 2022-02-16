Британский таблоид The Sun опубликовал список новых "жертв" возможного российского вторжения. Так, по сообщению СМИ, кроме Украины, Россия может нацелиться на другие страны Европы.
Так, таблоид заявил, что Незалежная — это лишь "первый шаг", если страны Запада не предотвратят эскалацию на Украине. По мнению британских СМИ, следующими на очереди могут стать:
Как уточняет таблоид, президент России неоднократно высказывал желание "вернуть СССР".
"Путин может осмелиться, напав на Украину, и попытается напасть на другие страны Восточной Европы. Россия уже использовала захват земель в "гитлеровском стиле", например, в Крыму и Грузии, наряду с установлением ключевых союзов с диктаторами в соседних государствах для расширения своего влияния", — пишет The Sun.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявления британских таблоидов, которые написали, что Россия должна "напасть" на Украину 16 февраля. Позже The Sun откорректировал статью и написал, что "ночь Х" прошла спокойно, но напряжённость вокруг "российской агрессии" сохраняется.
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