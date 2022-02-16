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Автор Екатерина Широкова

The Sun перечислил, куда ещё может "вторгнуться" Путин, кроме Украины

Мир

Британский таблоид The Sun опубликовал список новых "жертв" возможного российского вторжения. Так, по сообщению СМИ, кроме Украины, Россия может нацелиться на другие страны Европы.

The Sun перечислил, куда ещё может "вторгнуться" Путин, кроме Украины

Так, таблоид заявил, что Незалежная — это лишь "первый шаг", если страны Запада не предотвратят эскалацию на Украине. По мнению британских СМИ, следующими на очереди могут стать:

  • Литва,
  • Латвия,
  • Эстония.

Как уточняет таблоид, президент России неоднократно высказывал желание "вернуть СССР".

"Путин может осмелиться, напав на Украину, и попытается напасть на другие страны Восточной Европы. Россия уже использовала захват земель в "гитлеровском стиле", например, в Крыму и Грузии, наряду с установлением ключевых союзов с диктаторами в соседних государствах для расширения своего влияния", — пишет The Sun.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявления британских таблоидов, которые написали, что Россия должна "напасть" на Украину 16 февраля. Позже The Sun откорректировал статью и написал, что "ночь Х" прошла спокойно, но напряжённость вокруг "российской агрессии" сохраняется.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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