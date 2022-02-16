Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику

Член Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук Константин Сивков и основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью Pravda.Ru прокомментировали предположения The Sun об "атаке" Москвы на Литву, Латвию и Эстонию.

"Эта провалившаяся информационная кампания Запада полностью дискредитировала всю концепцию о возможной агрессивности России, и надо будет искать теперь новые меры и приёмы, которые будут дискредитировать нашу страну", — сказал Сивков.

Также он подчеркнул, что заявления The Sun и других таблоидов являются "очевидным идиотизмом" и "ахинеей". Как подчеркнул специалист, о достоверности таких материалов не стоит даже рассуждать.

"The Sun — это достаточно жёлтое издание. Без разницы, что пишут его журналисты, на это просто не надо обращать внимания серьёзным СМИ, политикам и так далее", — подчеркнул Корнев.

Ранее в The Sun предупредили, что жертвой "российской агрессии" может стать не только Украина, но и страны Прибалтики. При этом авторы материала указали на "гитлеровский стиль" нападений Москвы.

"Путин может осмелиться, напав на Украину, и попытается напасть на другие страны Восточной Европы. Россия уже использовала захват земель в "гитлеровском стиле", например, в Крыму и Грузии, наряду с установлением ключевых союзов с диктаторами в соседних государствах для расширения своего влияния", — написали в The Sun.

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