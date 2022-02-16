EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику

Мир

Член Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук Константин Сивков и основатель портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью Pravda.Ru прокомментировали предположения The Sun об "атаке" Москвы на Литву, Латвию и Эстонию.

Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику

"Эта провалившаяся информационная кампания Запада полностью дискредитировала всю концепцию о возможной агрессивности России, и надо будет искать теперь новые меры и приёмы, которые будут дискредитировать нашу страну", — сказал Сивков.

Также он подчеркнул, что заявления The Sun и других таблоидов являются "очевидным идиотизмом" и "ахинеей". Как подчеркнул специалист, о достоверности таких материалов не стоит даже рассуждать.

"The Sun — это достаточно жёлтое издание. Без разницы, что пишут его журналисты, на это просто не надо обращать внимания серьёзным СМИ, политикам и так далее", — подчеркнул Корнев.

Ранее в The Sun предупредили, что жертвой "российской агрессии" может стать не только Украина, но и страны Прибалтики. При этом авторы материала указали на "гитлеровский стиль" нападений Москвы.

"Путин может осмелиться, напав на Украину, и попытается напасть на другие страны Восточной Европы. Россия уже использовала захват земель в "гитлеровском стиле", например, в Крыму и Грузии, наряду с установлением ключевых союзов с диктаторами в соседних государствах для расширения своего влияния", — написали в The Sun.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина прибалтика константин сивков
Новости
В Кремле одобрили послание Байдена к народу РФ и попросили обратиться к Украине
В МОК ответили на сравнение Валиевой и попавшейся на марихуане американки
Как работает Кремль на фоне слухов о "вторжении" на Украину, рассказал Песков
The Sun стоит на своём: "вторжению РФ" на Украину быть. Но, может, не сегодня
Симоньян задалась вопросом, гений ли Семён Слепаков
Битва Пекина и Вашингтона - борьба за элиты Китая
Британская газета Mirror о "нападении" России: путинский дедлайн на 3 ночи истёк
Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику
Украинцы бросились массово скупать оружие: в магазинах заканчиваются патроны
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете в Пекине
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Последние материалы
В Кремле одобрили послание Байдена к народу РФ и попросили обратиться к Украине
В МОК ответили на сравнение Валиевой и попавшейся на марихуане американки
Как работает Кремль на фоне слухов о "вторжении" на Украину, рассказал Песков
The Sun стоит на своём: "вторжению РФ" на Украину быть. Но, может, не сегодня
Симоньян задалась вопросом, гений ли Семён Слепаков
Битва Пекина и Вашингтона - борьба за элиты Китая
Британская газета Mirror о "нападении" России: путинский дедлайн на 3 ночи истёк
Военные эксперты оценили опасения The Sun о "вторжении" РФ в Прибалтику
Украинцы бросились массово скупать оружие: в магазинах заканчиваются патроны
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете в Пекине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников