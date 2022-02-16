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Автор Юлия Миленина

На Украине сделали предупреждение Путину: "Пусть подумает перед вторжением"

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту РФ Владимиру Путину три раза подумать, прежде чем вторгаться на украинские земли. Он также пригрозил России "мощным" оружием, полученным от западных партнёров.

На Украине сделали предупреждение Путину: "Пусть подумает перед вторжением"

По его словам, в случае начала военных действий между РФ и Украиной у российской стороны будут "ужасные потери". Такое заявление политик сделал во время "Телемарафона национального единства". Запись появилась на YouTube-канале "Факты ICTV".

"Украина получила современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать — потери будут ужасными", — сказал Кулеба.

Он также добавил, что Киев не остановится, пока не "освободит свои земли" в Донбассе и в Крыму. Политик подчеркнул: Россия обязательно заплатит за свою "агрессию".

В случае российского вторжения, отметил Кулеба, Запад утвердит "самый болезненный" с 2014 года пакет санкций.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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