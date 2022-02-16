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Автор Юлия Миленина

Евродепутат Крах: нападение Киева на Донбасс может привести к войне с РФ

Мир

Весь мир осознал, что сообщения западных СМИ о "вторжении" РФ на Украину являются "фальшивками", однако реальная война может начаться после нападения Киева на Донбасс. Такое мнение выразил немецкий депутат от фракции "Альтернатива для Германия" Максимилиан Крах.

Евродепутат Крах: нападение Киева на Донбасс может привести к войне с РФ

Он подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО и возобновление войны в Донбассе могут спровоцировать реальный вооружённый конфликт с участием России.

Политик призвал переключить общественное внимание с новостей о "российском вторжении" на информацию о том, что Киев готовится к нападению на самопровозглашённые ЛНР и ДНР.

"Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападёт, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня "Д", были абсолютно фальшивыми новостями", — сказал Крах в интервью РИА Новости.

Ранее в издании Politico появился материал, где сообщалось, что американский лидер Джо Байден на онлайн-конференции назвал 16 февраля датой начала войны между РФ и Украиной.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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