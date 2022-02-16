Кто даёт деньги на раздувание паники о "вторжении" РФ, объяснил военспец Шабовта

Западные военные концерны заинтересованы в том, чтобы обвинять президента РФ Владимира Путина в якобы готовящемся вторжении на Украину. Об этом заявил военспец, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

По его мнению, некоторые материалы о "нападении" России в западных СМИ проплачены военными концернами, которые не хотят прекращать гонку вооружений.

"Большинство статей абсолютно проплачены. Журналисты скрывают информацию о том, что многие мощные и уважаемые заявления проплачены концернами, которые под шумок раздувают классическую гонку вооружений и уже сегодня пилят военный бюджет", — сказал эксперт в эфире телеканала "Наш".

Шабовта также добавил, что руководство этих концернов будет настаивать на дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

Западные СМИ регулярно пишут о том, что власти РФ якобы планируют вооружённое вторжение на украинские земли. В ряде изданий публикуются возможные даты начала военных действий. Однако в МИД России уже неоднократно заявляли, что Москва не предпринимает никаких шагов для ухудшения ситуации на Украине.

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