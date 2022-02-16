Гордон, испугавшись вторжения РФ, вывез семью из Украины: "Я личный враг Путина"

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон признался, что вывез семью из страны, опасаясь возможного вторжения России. По словам журналиста, президент РФ Владимир Путин считает его своим "личным врагом".

В эфире телеканала "Украина 24" Гордон заявил, что уже восемь лет почти в одиночку борется с российской пропагандой. Он подчеркнул: в случае нападения РФ на украинские земли его семья может пострадать. Все близкие родственники телеведущего, кроме жены, уехали в Австрию.

"Поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлёвской банды, удар может быть нанесён по моей семье, если они окажутся в Киеве", — сказал Гордон.

Телеведущий добавил, что в Вену отправились его отец, тёща, дедушка жены и дети. Когда они находились на Украине, было тяжело свободно "думать о борьбе", пояснил журналист.

Олигарх Ринат Ахметов, отметил Гордон, первым предложил ему помощь.

"Я эту помощь принял", — заключил телеведущий.

Ранее Гордон записал видеообращение к Путину, где пригрозил расправой российским военнослужащим в случае вторжения на Украину.

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