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Автор Юлия Миленина

Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"

Мир

Дмитрий Гордон записал видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Телеведущий заявил, что украинцам всё равно на планы Кремля по "вторжению", ведь они в любом случае будут защищать свою страну.

Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"

Журналист показал президенту РФ места в Киеве, которые тесно связаны с его жизнью, а затем призвал его не разрушать Украину.

"У нас, у украинцев, у киевлян, есть родина. И нам всё равно, какие у вас планы на неё. Хотите ли вы бомбардировать Киев или другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть. Нам всё равно", — подчеркнул Гордон в своём YouTube-канале.

Он добавил, что украинцы встанут на защиту страны, так как родина для них много значит.

Гордон также обратился к матерям российских солдат, которые сейчас находятся рядом с Украиной.

"Всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать", — заключил телеведущий.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий гордон владимир путин
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