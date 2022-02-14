Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

"Война" против Украины уже началась, но ведёт её не Россия, а Запад. Об этом заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

В своём Facebook-аккаунте политик отметил, что последние действия западных стран негативно отразятся на украинской экономике.

"Всё то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнёры: рекомендации покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям", — написал Рабинович.

Он также добавил, что уже на следующей неделе экономика Украины может "остановиться" из-за политики Запада.

В последние несколько месяцев западные СМИ регулярно пишут о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. При этом в Кремле неоднократно сообщали, что для информационной пропаганды США и НАТО активно используют фейки.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчёркивал: РФ не создаёт никаких поводов для обострения конфликта вокруг Украины.

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