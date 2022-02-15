Захарова назвала фарсом слова Кулебы о российских условиях Минских соглашений

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о невозможности выполнения Минских соглашений "на российских условиях" не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала слова украинского министра "настоящим фарсом", которым Киев поменяет работу по реализации достигнутых в Минске договорённостей.

"Никаких "российских" условий нет, кроме, буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать "российскими" условиями или здравым смыслом?", — цитирует представителя российского МИД РИА Новости.

По мнению Захаровой, у украинских властей не хватает смелости, чтобы заявить об отказе от выполнения Минских соглашений, которые в мировом сообществе считают актуальными и безальтернативными.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил о неприемлемости для Киев выполнения Минских соглашений на условиях РФ.

"Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и мы очень чётко отбрасываем", — сказал министр.

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