Киев не может выполнить Минские соглашения на условиях РФ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем", — цитирует министра РИА Новости.
Ранее Кулеба исключил возможность предоставления Донбассу особого статуса, которое прописано в Минских соглашениях.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета", принуждение Киева к их выполнению грозит нестабильностью в стране.
"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны", — заявил Данилов.
Он призвал к переговорам с целью заключения нового документа, предусматривающего отвод сил РФ от границ Украины.
Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев ответственно относиться к Минским соглашениям, поскольку они являются "единственным форматом, который работает".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Решение Минска запретить транзит ряда товаров из Литвы возмутило Вильнюс. Ранее литовские власти запретили транзит белорусских товаров. Но это, понятно, другое.