Кулеба заявил о невозможности выполнения Минских соглашений на условиях РФ

Киев не может выполнить Минские соглашения на условиях РФ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают, и мы очень четко отбрасываем", — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Кулеба исключил возможность предоставления Донбассу особого статуса, которое прописано в Минских соглашениях.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, соглашения "были подписаны под дулом российского пистолета", принуждение Киева к их выполнению грозит нестабильностью в стране.

"Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны", — заявил Данилов.

Он призвал к переговорам с целью заключения нового документа, предусматривающего отвод сил РФ от границ Украины.

Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев ответственно относиться к Минским соглашениям, поскольку они являются "единственным форматом, который работает".

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