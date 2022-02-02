Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса

Донбасс не получит особого статуса как и любой другой регион Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

В интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр ответил отрицательно на вопрос о том, готов ли Киев предоставить ДНР и ЛНР особый статус, чтобы те имели право вето на решения властей страны.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения… Никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет", — заявил Кулеба.

Вместе с тем он заявил о готовности украинских властей к работе по реализации Минских соглашений. По мнению главы МИД Украины, политическая составляющая этих соглашений "стоит на втором месте", а первое занимают вопросы безопасности.

"Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, предоставление Донбассу особого статуса прописано в Минских соглашениях. Вместе с тем, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина "пальцем не пошевелила", чтобы закрепить этот статус на постоянной основе в своём законодательстве.

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