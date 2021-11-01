Лавров: Украина пытается втянуть РФ в боевые действия в Донбассе

Власти Украины пытаются создать провокационную ситуацию в ЛДНР для втягивания России в боевые действия, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - цитирует заявление главы МИД «Интерфакс».

Лавров напомнил о ситуации с сообщениями про использование Киевом в Донбассе турецких беспилотников, когда командующий ВСУ заявил об их применении, а глава Минобороны опроверг это.

Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней - показать "крутость… или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", - сказал Лавров.

По его словам, Россию не интересует "встреча ради встречи". Министр отметил, что Украина до сих пор не выполнила договорённостей, достигнутых в ходе саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже в 2019 году.

"Она "пальцем не пошевелила" по "формуле Штайнмайера", по определению особого статуса Донбасса, по закреплению этого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины и по вопросам безопасности", - уточнил министр.

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