Козак: Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса

Позицию Вашингтона, согласно которой значительного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе не достичь без согласования его особого статуса, подтвердила в Москве замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом по итогам состоявшейся 13 октября встречи с Нуланд сообщил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», - цитирует заявления Козака РИА Новости.

Замглавы администрации президента отметил, что подходы РФ и США по этому вопросу совпадают. Также в ходе переговоров было подтверждено, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно лишь на основе минских соглашений.

"Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения", - заявил Козак.

Он добавил, что на встрече с заместителем госсекретаря США решено продолжить взаимные консультации по теме Украины.

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