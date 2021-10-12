Джабаров оценил слова Зеленского о вине России в ситуации в Донбассе

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине России в отсутствии прогресса в прекращении войны в Донбассе.

"Если у власти на Украине находятся люди, которые постоянно обманывают и свой народ, и обманывают всю Европу, о чём с ним говорить?! Есть Минские соглашения, где вообще слово "Россия" не упоминается. Почему он считает, что Россия — сторона конфликта?", — сказал сенатор.

Он также добавил, что Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

"Вчерашний разговор нашего президента с Ангелой Меркель и с Макроном ещё раз подтвердил, они тоже согласны, что Украина не выполняет свою часть Минских соглашений. Поэтому, я думаю, что, к сожалению, ситуация зашла в тупик, из которого Зеленскому выбираться будет очень трудно, если это ещё возможно", — объяснил Джабаров.

Ранее Зеленский на саммите Украина — ЕС обвинил Россию в стагнации урегулирования конфликта в Донбассе.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта", — заявил президент Украины.

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