EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москвич рассказал, как смог убежать из рабства в Дагестане
Ребёнок из Луганска попал в базу "Миротворец"
Состояние студента, стрелявшего в пермском вузе, улучшилось
Лиза Арзамасова устроила игривую осеннюю фотосессию
Эксперт объяснил газовый кризис на Украине "бестолковыми евроустремлениями"
Собчак может помочь водителю, устроившему ДТП в Сочи
Политолог назвал заказом заявление Киева о "ядерном отстойнике" России в Крыму
Попова: коронавирус обретает сезонность
Политолог оценил разницу в отношении Запада к разгону протестов в ЕС и Минске

Джабаров оценил слова Зеленского о вине России в ситуации в Донбассе

Политика

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине России в отсутствии прогресса в прекращении войны в Донбассе.

Джабаров оценил слова Зеленского о вине России в ситуации в Донбассе

"Если у власти на Украине находятся люди, которые постоянно обманывают и свой народ, и обманывают всю Европу, о чём с ним говорить?! Есть Минские соглашения, где вообще слово "Россия" не упоминается. Почему он считает, что Россия — сторона конфликта?", — сказал сенатор.

Он также добавил, что Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

"Вчерашний разговор нашего президента с Ангелой Меркель и с Макроном ещё раз подтвердил, они тоже согласны, что Украина не выполняет свою часть Минских соглашений. Поэтому, я думаю, что, к сожалению, ситуация зашла в тупик, из которого Зеленскому выбираться будет очень трудно, если это ещё возможно", — объяснил Джабаров.

Ранее Зеленский на саммите Украина — ЕС обвинил Россию в стагнации урегулирования конфликта в Донбассе.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта", — заявил президент Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зеленский приехал на Донбасс (Видео)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Васту: древнеиндийское учение помогает гармонизировать все сферы жизни
Нонна Гришаева прокомментировала отмену спектаклей из-за её состояния
Президент Франции готов потратить 30 млрд евро на инновационный прорыв
Джабаров оценил слова Зеленского о вине России в ситуации в Донбассе
Эксперт рассказал о предстоящей "битве" за бюджет в Госдуме VIII созыва
Москвич рассказал, как смог убежать из рабства в Дагестане
Эксперт объяснил, почему Таджикистан занял особую позицию по Талибану*
Ребёнок из Луганска попал в базу "Миротворец"
Состояние студента, стрелявшего в пермском вузе, улучшилось
Наука подтверждает: забавные факты о мужчинах и женщинах
Популярное
Бывший СССР
Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"

Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Появились доказательства смерти жены Прохора Шаляпина
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить
Ирина Шлионская Наука подтверждает: забавные факты о мужчинах и женщинах Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Происшествия
В ДТП с Собчак уже две жертвы. Водитель "Фольксвагена" рассказал об аварии
Правительство
Зачем правительство решилось на узбекистанизацию России
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников