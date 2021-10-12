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Зеленский: Россия виновата в стагнации урегулирования конфликта на Донбассе

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия должна понести ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил после участия в саммите Украина-ЕС.

Зеленский: Россия виновата в стагнации урегулирования конфликта на Донбассе

По словам Зеленского, ключевой темой разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Французской Республики Эмманюэлем Макроном стали действия Украины и Евросоюза на востоке государства, передает РИА Новости.

"Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские политики уже несколько раз заявляли, что РФ не участвует в конфликте на Украине, поэтому не может выступать как субъект минских соглашений по урегулированию назревших проблем.

Вместе с тем на Западе убеждены в обратном. По мнению представителей ЕС, Россия незаконно включила в свой состав Крым, следовательно, является одной из сторон украинского конфликта.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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