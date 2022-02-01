Киев решил представить в СБ ООН факты невыполнения РФ Минских соглашений

Украина намерена использовать заявленное РФ заседание СБ ООН по Минским соглашениям, чтобы заявить о невыполнении их Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Украина вместе с партнёрами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования", — цитирует заявление представителя министерства ТАСС.

Николенко сообщил также о намерении Киева созвать дебаты в Генассамблее ООН для обсуждения ситуации в Донбассе и Крыму.

Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ планирует провести 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН в связи с седьмой годовщиной подписания Минских соглашений.

Накануне ситуацию на Украине обсудили на заседании СБ ООН, инициированном США. В ходе него РФ обвинили в угрозе применении силы в отношении Киева. Небензя назвал заяявления о российской агрессии "фантазиями".

"У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло", - сказал он.

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