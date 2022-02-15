Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, считает, что существует угроза подготовки провокации со стороны США или их союзников. Такое мнение он выразил в интервью порталу Grayzone.
Также дипломат объяснил, для чего Вашингтону шумиха и нагнетание паники касательно "вторжения России".
"Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине. Они могут не казаться незначительными, но в плане глобальных вопросов безопасности моей страны они определенно незначительны. Это одно из предположений. Другое предположение может быть потенциально очень опасным: возможно, США или их союзники действительно задумали какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения", — отметил Полянский.
По мнению политика, в провокациях США могут участвовать не только украинские военные, но также ультраправые националисты и добровольцы, которые не подчиняются Киеву.
Ранее западная пресса, в частности, издание Politico, объявила датой "российского вторжения" на Украину 16 февраля, озвучив прогноз американского лидера Джо Байдена. Не все члены ЕС согласились с этим заявлением. В первую очередь подобные предположения опровергает сама Москва.
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Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.