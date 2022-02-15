Полянский: США или их союзники задумали опасную провокацию на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, считает, что существует угроза подготовки провокации со стороны США или их союзников. Такое мнение он выразил в интервью порталу Grayzone.

Также дипломат объяснил, для чего Вашингтону шумиха и нагнетание паники касательно "вторжения России".

"Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине. Они могут не казаться незначительными, но в плане глобальных вопросов безопасности моей страны они определенно незначительны. Это одно из предположений. Другое предположение может быть потенциально очень опасным: возможно, США или их союзники действительно задумали какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения", — отметил Полянский.

По мнению политика, в провокациях США могут участвовать не только украинские военные, но также ультраправые националисты и добровольцы, которые не подчиняются Киеву.

Ранее западная пресса, в частности, издание Politico, объявила датой "российского вторжения" на Украину 16 февраля, озвучив прогноз американского лидера Джо Байдена. Не все члены ЕС согласились с этим заявлением. В первую очередь подобные предположения опровергает сама Москва.

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