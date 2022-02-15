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Автор Ольга Лебедева

Назначенная США дата вторжения объявлена Зеленским Днём единства нации

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля — день, который США "назначили" датой "вторжения России на Украину" — днём национального единства.

Назначенная США дата вторжения объявлена Зеленским Днём единства нации

В указе, подписанном в понедельник, он приказал в 10 утра "всем вместе" исполнять национальный гимн и вывешивать флаги и флаговые ленты по всей стране, а на одежде носить жёлто-голубые ленточки.

"Говорят, что 16 февраля будет днём нападения. Мы сделаем это днём единства, -заявил Зеленский в обращении к нации. — В этот день мы поднимем наши национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и продемонстрируем наше единство всему миру”.

Ко времени выступления Зеленский уже подписал указ за номером 53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества и укреплению его устойчивости перед лицом растущих гибридных угроз”. В документе установлен новый государственный праздник:

  • 16 февраля — День единства украинцев.

Помимо символических проявлений национального единства, в том же указе Зеленский объявил о создании государственной информационной платформы, UArazom, чтобы "обеспечить информирование общественности о реальном состоянии безопасности, принимаемых мерах по укреплению государственного оборонного потенциала, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы по вопросам обеспечения общественной безопасности.”

Обращаясь к населению страны, Зеленский поклялся, что Киев в конечном итоге "вернет” и Крым, и Донбасс в состав Украины, но исключительно путем дипломатии и переговоров.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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