Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем по "Северному потоку-2"

Украинский лидер Владимир Зеленский указал на разницу в позициях Киева и Берлина по российско-немецкому проекту "Северный поток-2". Как отметил президент, канцлер Германии Олаф Шольц не воспринимает магистральный газопровод только в качестве опасности для региона.

"У нас (с Шольцем. — Прим. ред.) есть некоторые разногласия в оценке. Я напомнил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток-2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона", — сказал президент Украины, слова которого цитирует "Интерфакс".

Также в ходе брифинга Зеленский назвал проект "геополитическим оружием". Вместе с этим глава государства подчеркнул, что украинские власти требуют от Берлина гарантий в области ресурсов и безопасности.

Ранее Вашингтон в очередной раз выступил против запуска "Северного потока-2". Представитель комитета по внешней политике бундестага Севим Дагделен назвал неприемлемыми подобные призывы запретить работу газопровода.

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