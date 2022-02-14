Глава минэкономики Австрии: нам нужен Северный поток-2 и мы от него не откажемся

Австрия не откажется от проекта газопровода Nord Stream 2 (Северный поток-2) и не присоединится к санкциям, запрещающим введение его в эксплуатацию по желанию других стран.

Об этом в воскресенье заявила министр экономики Маргарете Шрамбек, призвав страны уважать международное право при вводе в эксплуатацию газопровода.

"Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия отказалась полностью от Nord Stream 2. Этого не произойдет ни с моей стороны, ни со стороны министерства иностранных дел, потому что мы, как государство, вложили значительные средства через свою нефтегазовую компанию OMV", — сказала чиновница в интервью ТК ORF, подчеркнув, что Австрия имеет долгосрочные контракты на поставку газа с Россией, "и даже в худшие времена Холодной войны Россия поставляла в страну газ".

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