"Абсурд": в Бундестаге ответили на требования США "свернуть" СП-2

Требования США остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2" неприемлемы, заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

Как подчеркнула Дагделен, американская сторона выдвигает "абсурдные требования", но при этом не следует своим же принципам.

"Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток — 2", а само при этом повышает объёмы импорта нефти из России", — пояснила депутат в беседе с ТАСС.

Кроме того, по мнению парламентария, пока длится "истерия" вокруг возможной войны между Украиной и Россией, американские "газовики" пребывают в хорошем финансовом положении. А непосредственно президент США Джо Байден, просто манипулирует ситуацией.

"Байден, вероятно, видит в европейских партнёрах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа", — резюмировала Дагделен.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в эфире немецкого телеканала произошла перепалка между политиком и немецким ведущим из-за "Северного потока-2". Так, оппоненты не сошлись во мнении, стоит ли "заранее пугать" Россию остановкой газопровода в случае эскалации на Украине.

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