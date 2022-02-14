Премьер Британии Джонсон назвал ситуацию на Украине "краем пропасти"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал ситуацию вокруг Украины, как "край пропасти".

"Мы на краю пропасти, но у президента Путина по-прежнему есть время для того, чтобы отступить", — написал Джонсон в Twitter.

Он отметил, что "нападение" на Украину будет "катастрофической ошибкой для России".

Ранее Джонсон объявил о начале наиболее опасного для Украины периода. Он добавил, что в Европе разразился крупный "кризис безопасности", которого не было последние десятки лет.

При этом в Киеве британского премьера обвинили в подстрекательстве к войне с Россией после его слов о том, что украинцы будут сражаться за свою страну до "последней капли крови".

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