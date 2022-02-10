Борис Джонсон заявил о самом опасном моменте в украинском кризисе

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что ближайшие дни станут решающими в ситуации с напряжением вокруг Украины. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём военно-политического блока НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Честно говоря, я не думаю, что уже приняли решение (об атаке на Украину. — Прим. ред.). Но это не значит, что ничего катастрофического не произойдёт. Сообщения нашей разведки довольно печальны", — заявил премьер-министр, слова которого приводит Reuters.

Как подчеркнул Джонсон, начался наиболее опасный для Украины период. Также, по мнению политика, Европа страдает из-за крупного "кризиса безопасности", которого не было последние десятки лет. Вместе с этим премьер-министр отметил, что обсудил с генсеком альянса российско-белорусские военные учения.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о росте напряжённости вокруг Украины. Как подчеркнул министр, диалог между западными странами и Россией не способствует реальной деэскалации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен