В Британии сообщили о напряжённой ситуации на границах Украины

Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о росте напряжённости на украинских границах. По данным министра, недавние переговоры Запада и Москвы не приводят к деэскалации.

"Несмотря на переговоры, ситуация развивается в неверном направлении. К примеру, российская сторона по-прежнему увеличивает число батальонных тактических групп у границы, нарастила переброску сил в Белоруссию по воздуху и разместила войска там", — сообщил британский политик BBC.

По информации Уоллеса, власти РФ сосредоточили около Украины более 50% наземных войск. Глава Минобороны напомнил, что Европа и США предоставят набор жёстких ограничительных мер, если Москва выполнит план по "вторжению" в соседнюю страну.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что власти РФ не отказались от намерения атаковать Украину. Как заявил политик, у её границ находится 125 тысяч российских военных.

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