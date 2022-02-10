На Украине заявили, что Россия уже через две недели будет готова к войне

РФ наращивает военные силы рядом с Украиной, ей потребуются ещё максимум две недели для завершения подготовки и начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил глава группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В эфире "Громадське радіо" он отметил, что населённые пункты, где Россия сосредотачивает свою военную технику, находятся неподалёку от Черниговской области.

"Также мы наблюдаем переброску элементов 6-й общевойсковой армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевойсковой армии, которая в основном находится на границе с Казахстаном", — сказал эксперт.

По его словам, уже через одну-две недели РФ может начать вторжение, если военные получат соответствующий приказ.

Михайлов подчеркнул: у Киева есть доказательства того, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".

"Думаю, что это всё один долгосрочный план, который должен прийти в действие, но когда именно, пока неизвестно", — заключил специалист.

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