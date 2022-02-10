Келин: ЕС тратит деньги на Украину так, будто они ему самому не нужны

Великобритания одержима Украиной, "съедающей" огромные суммы денег Лондона и ЕС, которые могли бы быть использованы для их собственных внутренних нужд, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RT.

По словам Келина, он не видит "особой логики в одержимости британцев Киевом":

"Я действительно не понимаю, почему Великобритания так сильно сосредоточена на Украине, на необходимости поддержать её. Украина потребляет деньги из Франции, Великобритании, Европейского Союза, Всемирного банка… Это миллиарды и миллиарды долларов, которые можно потратить с гораздо большей эффективностью, особенно в наши дни”, — отметил российский дипломат.

Комментируя состояние отношений между Россией и НАТО из-за Украины, посол обвинил военный блок в нарушении ранее достигнутых с Москвой договоренностей. В частности, он напомнил, что, увеличивая свое военное присутствие в Восточной Европе, НАТО нарушает Основополагающий акт 1997 года о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности:

"Подписанный НАТО и Россией в Париже, документ запрещает блоку размещать ядерное оружие или постоянные вооруженные силы в своих новых государствах-членах. Диалог Россия-НАТО был практически остановлен после событий 2014 года на Украине".

Келин считает, что США и Великобритания являются главными движущими силами роста напряженности между коллективным Западом и Россией. Утверждая, что Вашингтон, по-видимому, "забыл о существовании дипломатии”, Келин подчеркнул, что США теперь используют "санкции, давление, запугивание, ультиматумы” в качестве своего основного оружия, но Москва не потерпит давления:

"Мы, конечно, никогда не будем проявлять гибкость в отношении санкций. Если они будут введены, мы вернем их, мы ответим на равной основе”, — предупредил дипломат, отметив, что санкции ЕС только способствовали повышению устойчивости России, а любые попытки отвлечь внимание общественности от внутренних проблем на "российскую угрозу" глубоко вредны для европейской безопасности: - Нам нужно мирное, нормальное сосуществование… Нам нужно реальное сотрудничество, реальное партнерство и нормальные отношения”, — сказал Келин.

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