Политико-экономический прогноз: Киев станет для Запада троянской свиньёй

У Киева сегодня есть все шансы вбить клин между ЕС и Соединёнными Штатами.

Так считает Юрий Кот, глава Ассоциации развития публичной дипломатии "Будущее страны". Почему — он объяснил Федеральному агентству новостей.

По словам журналиста, Незалежная станет "троянской свиньёй", которая окончательно расколет Запад: не Афганистан, не Сирия, не какая-либо другая страна, где Штаты потерпели неудачу, а именно Украина.

"У Штатов и Британии сейчас нет сил, чтобы подчинить себе ЕС, так как Брюссель понимает одну простую вещь — без России он просто не выживет. И если из-за Украины страны Европы потеряют контакты с Россией, то это серьезно аукнется для Киева, — говорит Кот. — За такую подлость по отношению к Европе он получит ненависть и месть в лучших европейских традициях. И США, и Британия далеко, а соседи рядом".

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