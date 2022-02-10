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Автор Евгения Васильева

Во Франции предупредили, что РФ продолжает подготовку к "вторжению" на Украину

Мир

Руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что обстановку на границах Украины всё ещё можно назвать напряжённой. Как отметил министр, Россия продолжает работать над планом "вторжения".

Во Франции предупредили, что РФ продолжает подготовку к "вторжению" на Украину

"Ситуация очень серьёзная. Силы, сосредоточенные Россией, позволяют начать наступление, и это реальность, — подчеркнул Ле Дриан в беседе с France Inter.

По словам французского политика, российские власти не отказались от подготовки к военной атаке на Украину. Возле неё обнаружили 125 тысяч солдат армии РФ, сообщил министр. Также он указал на начало совместных с Белоруссией учений. По мнению Ле Дриана, Москва выполнит обещания, если после мероприятий выведет из страны войска.

Ранее руководитель расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщил, что Россия продолжает увеличивать военное присутствие рядом с границами Украины. По информации специалиста, Москве достаточно подождать не более двух недель, чтобы начать атаку на соседнюю страну.

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Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина франция белоруссия жан-ив ле дриан
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