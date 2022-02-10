Воинственность британского премьера "зашкалила"

Борис Джонсон намерен предложить возглавляемому США блоку НАТО увеличить численность британских войск в Эстонии, развернуть дополнительные самолеты Королевских ВВС (RAF) в Южной Европе и корабли Королевского флота в Восточном Средиземноморье.

Об этом говорится в распространённом накануне встречи британского премьера с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом пресс-службой правительства Великобритании сообщении.

"Предлагаемое наращивание военной мощи вблизи границ России будет проводиться во имя защиты союзников по НАТО. Когда НАТО было основано, союзники взяли на себя историческое обязательство защищать свободу каждого государства-члена. Великобритания остается непоколебимой в нашей приверженности европейской безопасности”, — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Как пояснили в канцелярии Джонсона, британские войска, которые уже были развернуты в Польше, и солдаты, которые прибудут в Эстонию "в ближайшие недели”, "помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии”.

Даунинг-стрит также объявила, что еще 1000 британских военнослужащих будут переведены в резерв в Великобритании для поддержки альянса и его союзников "в случае гуманитарного кризиса”.

В документе подчёркивается, что Джонсон "воспользуется своими предстоящими визитами в Брюссель и Варшаву, чтобы призвать членов НАТО продемонстрировать свою солидарность с союзниками по НАТО, которые несут на себе основную тяжесть российской агрессии"

Поездка премьер-министра в континентальную Европу совпадает с визитом его министров иностранных дел и обороны в Москву. Лиз Трасс и Бен Уоллес, как сообщалось ранее, призовут Россию прекратить "агрессивную кампанию гибридной войны”, и вступить в "содержательные переговоры”.

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