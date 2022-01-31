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Автор Ольга Лебедева

Лиз Трасс: британские солдаты воевать за Украину не будут

Мир

Существует реальная угроза вторжения России в Украину, но очень маловероятно, что британские солдаты будут развернуты для участия в этом конфликте.

Лиз Трасс: британские солдаты воевать за Украину не будут

С таким заявлением в интервью BBC выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По её словам, "достаточно того", что Великобритания отправляет оружие на Украину и "усиливает свою систему санкций, чтобы олигархам, близким к Кремлю, негде было спрятаться".

"Мы делаем все возможное с помощью сдерживания и дипломатии, чтобы убедить его (российского президента) воздержаться", — сказала глава британского МИД в программе BBC One.

К слову, ожидается, что сегодня Министерство иностранных дел Великобритании объявит об ужесточении антироссийских санкций в парламенте. Лиз Трасс ранее анонсировала, что новый пакет коснётся "российских олигархов". На это сообщение, пока не одобренное парламентом её страны, уже отреагировали в России:

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